شكرا لقرائتكم خبر عن صحفيو ومصورو مهرجان الجونة يتابعون مباراة الأهلى والاتحاد فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الصحفيين والمصورين المتواجدون في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة على متابعة مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية والمقامة في السعودية ، وتفاعلوا مع هدف الأهلي الاول، وذلك قبل انطلاق الـ"sandy carpet" الخاصة بالفيلم الفلسطيني "الاستاذ".

فيلم "الأستاذ" إخراج فرح نابلسي يتناول بعمق الإحباطات اليومية وحالة الغضب الذي يعيشه الفلسطينيون ويوضح تأثير الحياة في بيئة يسيطر فيها أفراد يحملون أسلحة نارية ويملون على الأفراد ما يفعلونه وما لا يفعلونه أو كيف يمكنهم أن يعيشوا حياتهم.

وافتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، معرض بعنوان "فن مصر" بمنطقة البلازا التي تشهد معظم فعالياته، و تضمن المعرض عدد من الرسومات لكبار الفنانين والمطربسن منهم أم كلثوم وأسمهان وتحية كاريوكا وأحمد رمزي.

كما تضمن معرض "فن مصر" عددا من أفيشات الأفلام منها تمر حنة، وقلب امرأة، وهدية وغيرها، وتضمن المعرض مجموعة نادرة من التليفزيونات القديمة التي يرجع أصلها للزمن الجميل.

واحتفل مهرجان الجونة السينمائي بالفن المصري ونجوم الزمن الجميل، حيث زينوا اروقة منطقة البلازا بصور نجوم الفن العظماء منهم، فاتن حمامة وشادية وأحمد زكي ورشدي اباظة وماري منيب، ويوسف وهبي، كما دونوا أشهر افيهاتهم في أعمالهم السينمائية.

وقررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي التخلي عن السجادة الحمراء المتعارف عليها واستبدالها بالسجادة الرملية أو كما تلقب ب "sandy carpet" والتى تتسم بلون الأرض، حيث تشهد هذه الدورة الاستثنائية والتي تحمل عنوان "نافذة علي فلسطين" اجواء غير احتفالية، ويعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين.

ويلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.