غادة عبد الرازق تستعد لبدء تصوير مشاهدها بمسلسل صيد العقارب

ميرنا وليد - بيروت - تباشر الممثلة المصرية الفنانة غادة عبد الرازق تصوير أول مشاهدها في مسلسل صيد العقارب غدًا السبت، والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، ويعرض على شاشات المتحدة، ويشارك فيه كل من رياض الخولي، محمد علاء جامايكا، سيمون، فريد سيف النصر، عماد صفوت، أحمد ماهر، ميار الغيطي، سامية عاطف، مجدي بدر، أحمد ماجد، وعدد آخر من الممثلين وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.



وكانت عبد الرازق شرحت بعضاً من تفاصيل قصة المسلسل سابقاً في لقاء تلفزيوني قائلة إن مسلسل صيد العقارب أشبه بالمستحيل، موضحة: دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى.