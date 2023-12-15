القبض على المعتدية على أرملة وائل الإبراشي التي حاولت قتلها

ميرنا وليد - بيروت - ألقت الشرطة المصرية التابعة لقسم السادس من أكتوبر، القبض على امرأة متهمة بمحاولة قتل بأرملة الإعلامي المصري الراحل وائل الإبراشي مستخدمة سلاحاً أبيض داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، والتي ظلت تهذي بكلمات "أنا كنت هشتغل معاه وما اشتغلتش وهو عايش لسه مماتش.

. هو ليه بيتهرب مني ده كان واعدني بالجواز".

وكانت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، اتهمت سيدة بالاعتداء عليها ومحاولة قتلها، تعدت عليها بسلاح أبيض سكين تحفظت عليه قوات الأمن، واستغاثت بالأمن ثم طلبت شرطة النجدة، وحررت محضرا في قسم الشرطة اتهمت فيه السيدة بمحاولة الاعتداء عليها بسلاح أبيض.

وقد نجت سحر الإبراشي من الموت بأعجوبة إذ إنها فوجئت بامرأة دخلت منزلها وبدأت بالصراخ وحاولت قتلها، وبعد السيطرة على المتهمة، توجهت أرملة الإبراشي إلى قسم شرطة أكتوبر وحررت محضرا ضد السيدة.