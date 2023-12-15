ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مقطع فيديو ظهرت فيه في منزلها وبدت خلفها شجرة عيد الميلاد المجيد والمغارة وتوجهت إلى متابعيها بكلام من القلب إلى القلب متحدثة عن خلاصة تجربتها في الحياة فيمل يخص علاقتها بالنس وقالت :"بعد خبرتي بالحياة اكتشفت إنو ما فيه شي اسمو أصدقاء فيه شي إسمو ناس منقضي معها وقت لذيذ وكل واحد بيروح لحالو والحياة علمتني كتير إني ما أوثق ببني آدم".
ومن بعض التعليقات على كلام نوال ، كتبت إحدى معجباتها :"وأنا تعلنت منك كيف كون مرة قوية وما يهزني شي وياجبل ما يهزك ريح".
وكتبة معلق :"بعد خبرتي بالحياة.ز اكتشفت إنو ما في إنسانة أزوق وأنقى وأصدق وأرقى من نوال الزغبي.."
صدقت.ز فنانتي الوحيدة بكل حرف.. دائماً الإنسان المحترم والمجب يجد صعوبة في إيجاد أصدقاء مثله/ بس الدني ما بتخلى من ناس متلك ".
كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تفتح قلبها لمحبيها شارحة :"الحياة علّمتني ما أوُثَق بحدا"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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