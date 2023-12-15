بالصورة - محمد إمام بفورمة عضلية قوية العام الماضي .. وجسم مرتهل هذا العام

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري محمد عادل إمام، صورتين له بين الماضي والحاضر، الأولى في فيلم عمهم الذي عرض العام الماضي والذي يظهر فيها بجسم قوي وذو عضلات، وصورة أخرى للجسد المترهل في فيلمه الجديد "أبو نسب" الذي سينم عرضه في نهاية الشهر الحالي .



فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الممثلين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.