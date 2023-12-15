ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة المصرية أسماء أبو اليزيد بزفافها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، وسط حضور أقاربها و أصدقائها.

وكانت أسماء قد أعلنت في أيار الماضي خطبتها في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

|يذكر أن أحدث أعمال أسماء أبو اليزيد في السينما، فيلم "الدعوة عامة" لمحمد عبد الرحمن توتا، الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الممثلين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

كانت هذه تفاصيل خبر أسماء أبو اليزيد تدخل القفص الذهبي في جو عائلي وسط حضور نخبة من الفنانين والممثلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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