ثلاثون ثانية من الصمت.. دعوة يقدمها مهرجان الجونة تضامنًا مع الكوارث الإنسانية

ياسر رشاد - القاهرة - "في الثانية ظهرا حينما تستمع إلى دقات الجرس، دع ما في يديك وانضم إلينا لنقف 30 ثانية صامته"، دعوة يقدمها مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

وجاءت هذه الدعوة من أجل الإحاطة بكل ما يدور من كوارث إنسانية، يوجه المهرجان الدعوة من أجل التضامن، حيث تنطلق الأجراس في الثانية ظهرا، وقتها يتوقف الجميع عما يفعلونه، من أجل الوقوف في صمت لمدة 30 ثانية.

أولى فعاليات مهرجان الجونة

انطلق مساء أمس الخميس، أولى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة ، وشهد الحفل حضور نخبة من النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، على رأسهم الفنان محمود حميدة، يسرا، مروان حامد، بوسى شلبي، صبا مبارك، جمال سليمان، أمير المصري، نسرين طافش، هاني رمزي، لطفي لبيب.

م هرجان الجونة

م هرجان الجونة

م هرجان الجونة

اتسم مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بطابع مختلف على الأعوام الماضية، حيث حرص نجوم الوسط الفني على ارتداء أزياء سوداء اللون احتراما للحرب في فلسطين، وكان الشال الفلسطيني نجم الحفل.

م هرجان الجونة

م هرجان الجونة

في البداية ظهرت النجمات اليوم في حفل الافتتاح الـ Dress Code باللون الأسود، إضافة إلى ملابس شديدة الحشمة، وسيطر اللون الأسود والأبيض على الحفل والذي اختارته عدد كبير من النجمات مثل الفنانة ياسمين رئيس والفنانة بسنت شوقي والمذيعة إنجي علي، وذلك كنوع من التضامن أحداث غزة.

م هرجان الجونة

م هرجان الجونة

أظهر عدد كبير من نجوم الوسط الفني تضامنهم مع القضية الفلسطينية، حيث تزين الفنان محمد فراج باكسسوار على شكل علم فلسطين على جانب البدلة الأيسر، أما المغني أبو فارتدى حزام من الكوفية الفلسطينية.

كلمة سميح ساويرس في مهرجان الجونة

حرص المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، على إلقاء كلمة قائلًا :" طبعًا لكم أن تتخيلوا قد ايه الواحد كان هايب النهاردة بس الصراحة بعد الانجاز اللي معمول هنا وبعد كل اللي شفناه.. أنا سعيد جدًا إن أنا كان عندي الجرأة اني أعمل هذا المهرجان السنة دي".

م هرجان الجونة

وأضاف سميح :" أنا كان رأيي في ظل الظروف السيئة اللي في المنطقة بالعكس احنا لازم نوري ان احنا عندنا حضارة وأخواتنا في فلسطين بيعرفوا يعملوا سينما وعايشين زي كل الناس وعايزين يعيشوا زي كل الناس عشان ميطلعش الكلام مفيش غير منظر واحد بيموت الناس إنما برضه في شعب عاوز يعيش وشعب زينا وشعب يستاهل كل خير".