حلا شيحة تعتذر لفنانى مصر

ياسر رشاد - القاهرة - قدمت الفنانة حلا شيحة اعتذاراً رسمياً لجميع فنانى مصر وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وذلك بعد تحريمها الفن.. وذلك خلال لقائها مع النقيب اشرف زكى بمقر النقابة أول أمس، حيث وجهت له الشكر على دعمه الكبير لها فى أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين؛ مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقى لكل فنانى مصر».

وقدمت الفنانة حلا شيحة اعتذارًا لجميع فنانى مصر وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عن التصريحات التى تداولتها وسائل الإعلام المختلفة؛ خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فنانى مصر.

وأضافت حلا أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربى.

يذكر أن القصة بدأت بعد شنها هجوما لاذعا ضد الفنان تامر حسنى وفيلمه الجديد «مش أنا» وتبرؤها من الفن، وقالت «شيحة» إن تامر حسنى تجاهل طلباتها فى منع طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة «بحبك» من فيلمه الأخير الذى يعرض حالياً «مش أنا»، والذى يتضمن عددا من المشاهد الرومانسية التى جمعتهما.

ويبدو أن موعد طرح الكليب قد أزعج «شيحة»، حيث قالت عبر حسابها على «إنستغرام»: «تفاجأت بنزول الكليب فى أيام ذى الحجة المباركة». بعدما نشرت «حلا» بوست عبر حسابها بموقع إنستجرام، بعد نزول فيلم «مش أنا» بالسينمات، فى يونيو الماضى.

وكتبت حلا: «بحمد ربنا إنى أخيرا لقيت التوازن بين إنى أكون سعيدة فى حياتى، وفى نفس الوقت أكون صادقة مع نفسى، واللى مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة إنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا اتأخر جدا نزوله».

وتابعت: «أنا كمان حالى اتغير واتجوزت الحمد لله، والفيلم فعلا بقى (مش أنا)، وبتمنى التوفيق لكل زملائى».