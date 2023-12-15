أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في جو عائلي وسط نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحتفل الفنانة أسماء أبو اليزيد اليوم الجمعة بحفل زفافها اليوم الجمعة على شاب من خارج الوسط الفني في مسرح محكى قلعة صلاح الدين، في جو عائلي اقتصر على عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وعدد من نجوم الوسط الفني.

وكان من ضمن المتواجدين الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الذي حرص على الحضور.

احتلفت أسماء أبو اليزيد بخطوبتها شهر مايو الماضي ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" خلال مراسم الخطوبة على شاب من خارج الوسط الفني".

يذكر أن أسماء أبو اليزيد يعرض لها حاليًا مسلسل "بطن الحوت" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما المصرية منهم باسم سمرة ويعرض على منصة "شاهد".