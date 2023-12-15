محمد فؤاد ينعى المخرج أحمد البدري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى الفنان محمد فؤاد، المخرج أحمد البدري الذي رحل عن عالمنا بعد بتر قدمه ودخوله في غيبوبة إثر صراع مع المرض عن عمر يناهز 69 عامًا.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحمد فؤاد على "انستجرام" صورة المخرج الراحل ونعته قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الأخ الغالي والصديق العزيز المخرج أحمد البدري، رحمه الله واسكنه فسيح جناته".

وتعاون المخرج الراحل أحمد البدري مع الفنان محمد فؤاد من قبل بفيلم "غاوي حب" 2005 وحقق نجاحاً جماهيريًا كبيرًا في شباك التذاكر المصري.

أحمد البدري هو مخرج مصري التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل عام 1977، وتخرج بعدها من المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1985، وشارك ببداياته كممثل بعدد من الأعمال منها "صيام صيام" و"ليلة القبض على فاطمة"، قبل أن يقرر مشاركته كمساعد مخرج.

قبل أن يخوض تجربة اﻹخراج منفرداً لأول مرة من خلال فيلم "غاوي حب" عام 2005، ثم فيلم "لخمة راس" في العام التالي، لتتوالى أعماله بعد ذلك، والتي من أبرزها "عمر وسلمى 2، غش الزوجية".