تعرف على موعد ومكان عزاء المخرج أحمد البدري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رحل عن عالمنا المخرج أحمد البدري بعد خضوعه لعملية بتر في قدمه أدت دخوله في غيبوبة تامة حتى وافته المنية عن عمر يناهز 69 عامًا.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على المخرج أحمد البدري في مسجد الحصري بعد الظهر و الدفن في مدافن أكتوبر".

ونعت نقابة المهن التمثيلية المخرج أحمد البدري، داعية له أن يتغمده بواسع رحمته ويرزق أهله الصبر والسلوان".

وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيان لها :"تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل أحمد البدري، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون".

أحمد البدري هو مخرج مصري التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل عام 1977، وتخرج بعدها من المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1985، وشارك في بدايته كممثل بعدد من الأعمال منها "صيام صيام" و"ليلة القبض على فاطمة"، قبل أن يقرر مشاركته كمساعد مخرج.

قبل أن يخوض تجربة اﻹخراج منفرداً لأول مرة من خلال فيلم "غاوي حب" عام 2005، ثم فيلم "لخمة راس" في العام التالي، لتتوالى أعماله بعد ذلك، والتي من أبرزها "عمر وسلمى 2، غش الزوجية".