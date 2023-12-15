شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى وأحمد حاتم ونور النبوى فى عرض فيلم "الأستاذ" بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من الفنانين عرض الفيلم الفلسطينى "الأستاذ" إخراج فرح نابلس بمهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة، أبرزهم: أحمد حاتم، بشرى، عمرو منسى، المخرجة فرح نابلسى، محمد شاهين، نور النبوى، بوسى شلبى، نسرين طافش .









فيلم "الأستاذ" إخراج فرح نابلسي يتناول بعمق الإحباطات اليومية وحالة الغضب الذي يعيشه الفلسطينيون ويوضح تأثير الحياة في بيئة يسيطر فيها أفراد يحملون أسلحة نارية ويملون على الأفراد ما يفعلونه وما لا يفعلونه أو كيف يمكنهم أن يعيشوا حياتهم.

افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، معرض بعنوان "فن مصر" بمنطقة البلازا التي تشهد معظم فعالياته، و تضمن المعرض عدد من الرسومات لكبار الفنانين والمطربسن منهم ام كلثوم وأسمهان وتحية كاريوكا وأحمد رمزي.

كما تضمن معرض "فن مصر" عددا من افيشات الافلام منها تمر حنة، و قلب امرأة، وهدية وغيرها، وتضمن المعرض مجموعة نادرة من التليفزيونات القديمة التي يرجع اصلها للزمن الجميل.

واحتفل مهرجان الجونة السينمائي بالفن المصري ونجوم الزمن الجميل، حيث زينوا اروقة منطقة البلازا بصور نجوم الفن العظماء منهم، فاتن حمامة وشادية واحمد زكي ورشدي اباظة وماري منيب، ويوسف وهبي، كما دونوا اشهر افيهاتهم في اعمالهم السينمائية.

وقررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي التخلي عن السجادة الحمراء المتعارف عليها واستبدالها بالسجادة الرملية أو كما تلقب ب "sandy carpet" والتى تتسم بلون الأرض، حيث تشهد هذه الدورة الاستثنائية والتي تحمل عنوان "نافذة علي فلسطين" اجواء غير احتفالية، ويعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين.

ويلخص "نافذة على فلسطين" بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة التركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.