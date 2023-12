شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير يكرم تهانى راشد وصفى الدين محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير خلال دورته الخامسة المخرجة الكبيرة تهاني راشد، والمنتج السينمائي صفي الدين محمود خلال حفل توزيع الجوائز بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023.

جدير بالذكر أن المهرجان في دورته المقبلة يرفع شعار "السينما سلاحنا" ويفتتح فيلم "عيسى" للمخرج مراد مصطفى الدورة كعرض أول فى مصر ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان خلال الفترة من 17 - 20 ديسمبر2023، وهذا الفيلم قد حاز على جائزتين فى مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الماضية، ثم شارك الفيلم فى حوالى 70 مهرجانًا سينمائيًا وحاز على أكثر من 20 جائزة دولية حتى الآن.

ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة المصرية بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير كل من المخرج الكبير خالد الحجر والمونتيرة منار حسنى، وتضم تلك المسابقة، ومن الأفلام المشاركة في مسابقة سينما الشباب: فيلم "فقه أمي" للمخرج عمر عز، فيلم "كل أسبوعين" للمخرجة آية الحسيني، فيلم "مجهول" للمخرج أكرم هشام شعراوي، وفيلم "elghteen year"، محمد ببدير حسن، وفيلم "it,s not you" للمخرج شادي نور فهمي، My toy للمخرج مازن حاج قاسم ، وفيلم "آخر الوعود" للمخرج علي عبد الستار، وفيلم " بخاف تنساني" للمخرجة أمنية سويدان.

اما المسابقة الوثائقية فيشارك فيها 8 أفلام : Gaddafi s birthday cake للمخرج ناهد نصر، 32 abo el mahasiem el shazly للمخرجة زيادي ، الطيور غادرت بيروت للمخرج خليل درفيس زعرور من لبنان ، سينما مسرة للمخرجة ستيفانيا أمين ، 1200 steps للمخرجة نيرة عبد الشافي ، مش منكوشة للمخرجة أميرة صلاح أحمد ، A DREAM IN THE CITY OF LEIPZIG للمخرج احمد طارق أبودينا ، DELIVERANCE A WOMAN S REVOLT للمخرج زياد حجاج .