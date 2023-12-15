حالة وفاة جديدة تضرب الوسط الفني قبل أيام من انتهاء 2023؟

كتب امير فتحي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 11:19 مساءً - حالة وفاة جديدة تضرب الوسط الفني قبل أيام من انتهاء عام 2023، حيث أعلن المطرب نادر أبو الليف وفاة شقيقه المخرج المسرحي عادل أنور

حيث نشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الأجتماعى “فيسبوك” قائلًا: “توفي إلي رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا”.

أيمن بهجت قمر ينعي خاله المخرج عادل أنور

كما نعى الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر خاله المخرج عادل أنور، وكتب عبر حسابه “بفيسبوك” قائلًا : “لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان : عادل انور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه”.

هذا وسوف يتم تشييع الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد الرحمن بمساكن الضباط بالرماية بجوار مدرسة الاهرام للتعليم الأساسي.

من هو عادل أنور؟

عادل أنور هو شقيق المطرب نادر أبو الليف ممثل و مؤلف و مخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، عمل في مسلسلات و سهرات و أفلام التلفزيون من ضمنها مسلسل “و كسبنا القضية”.

شارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة وغيرها.

وكانت آخر أعماله والتي نالت إشادات النقاد والجمهور دور الدكتور عبد العزيز أحمد رئيس قسم الديناميكا والمركبات الفضائية في مسلسل “فلانتينو” بطولة عادل إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »