البطانة أزمة المهرجان.. شاهد فستان هيدي كرم المثير للجدل على السوشيال ميديا!

كتب امير فتحي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 11:19 مساءً - لم تخرج الفنانة المصرية هيدي كرم عن السائد في اعتماد نجمات افتتاح الدورة السادسة من “مهرجان الجونة السينمائي” اللون الأسود، لكنها تميّزت بجرأة إطلالتها مقابل احتشام زميلاتها.

أزمة البطانة تتصدر من جديد

وتصدّرت كرم الـ”تريند” على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب عدم وجود بطانة أسفل الفستان وفق تعليقات المهاجمين.

وأطلّت كرم بفستان أسود ذي قماش شفّاف وشبكي في الكمين ومنطقتي الصدر والوسط، وتميّز بتصميم مستوحى من “المرأة المحاربة” مع خطوط جلدية في الجزء العلوي.

إطلالة هيدي كرم

وارتدت هيدي فستانا طويلا بأكمام طويلة باللون الأسود واتسم التصميم بالقماش الأسود الشفاف المطرز، وقد حمل تصميم Dalia zayan.

واختارت هيدي كرم حذاء كعب عالي باللون الأسود مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون مناسب مع إطلالتها.

وظهرت بتسريحة شعر ناعمة “ملموم”، واكملت إطلالتها ببعض الاكسسورات المميزة باختيار قرطين ناعمين باللون الفضي.

وأبرزت النجمة هيدي كرم على إطلالتها المثيرة ببعض اللمسات الناعمة من المكياج مما أبرز جمال ملامحها.

مهرجان الجونة السينمائي

وكان المهرجان قد انطلق أمس الخميس تحت شعار “سينما من أجل الإنسانية”، في موعد استثنائي، التقى فيه عدد كبير من نجوم وصنّاع السينما العربية والعالمية، مع عرض فيلم يتناول معاناة الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ.

ومن أبرز الحاضرين: محمود حميدة، يسرا، نجلاء بدر، نسرين طافش، هنا شيحة، أنجي المقدم، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، أحمد داش، عادل كرم، ريتا حرب، زينة مكي، سميرة مقرون، داليا شوقي، ياسمين رئيس، محمد شاهين، جميلة عوض، فاطمة ناصر، أنجي كيوان، سارة عبد الرحمن، أمير المصري، نور النبوي، المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والمخرجان المصريان مروان حامد وعمرو سلامة، تامر محسن، أبو بكر شوقي.

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