ميرنا وليد - بيروت - انتهى الفنان المصري مصطفى حجاج، من تسجيل أحدث أعماله الغنائية بعنوان "قلبي معاك" و من المقرر طرحها خلال أيام.

ونشر مصطفى حجاج عبر صفحته البوستر الدعائي لأغنية “قلبي معاك” تمهيدا لطرحها خلال أيام .

وطرح مصطفى حجاج الفترة الماضية أغنية بعنوان "عملنا قيمة" وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى حسن والملحن مصطفى العسال والموزع الموسيقي أماديو ومهندس الصوت هاني محروس.

وجائت كلماتها "عملنا قيمة" :

“يادكتور من غير ماتبنج خيط ياجراح من كترك لا بقيت أتوجع ولا أعيط اه..منكوا لله كلكوا ياللي كنت بحبكوا وواخدكم حبايبي وواخدني عدوكوا كانوا غاليين مابقوش واحتجناهم مابانوش دي وشوش وع المغشوش باعونا ليه انا كنت غلبان وغشيم وتوبت والله العظيم مادفعش فيهم مليم دول يسوا ايه عملنا قيمة لابن اللئيمة عملنا قيمة لناس لئيمة خسارة ننطق اسمهم عملنا سعر للي مالهومش سعر لو سبت بوقي يجيبلي حقي القول هيحرق دمهم هنشر غسيلهم ع المناشر وهذيع واقول ع المباشر ياللي بسببكم بطلب احب بطلت اعاشر انا اشتريت بالدين حمام طلع تعابين نجاني دعي الوالدين وجت جمايل مشيتها بالاحساس مع معدومين احساس انا ف حبايبي ياناس يختي مايل عملنا قيمة لابن اللئيمة عملنا قيمة لناس لئيمة خسارة ننطق اسمهم عملنا سعر للي مالهومش سعر لو سبت بوقي يجيبلي حقي القول هيحرق دمهم هنشر غسيلهم ع المناشر وهذيع واقول ع المباشر ياللي بسببكم بطلب احب بطلت اعاشر”.

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى حجاج ينتهي من تسجيل أحدث أغانيه "قلبي معاك" ويطرح البوستر الرسمي لها إستعداداً لطرحها قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.