مخرج روسي : جائزة "أوسكار" ماتت

ميرنا وليد - بيروت - قال المخرج الروسي نيكيتا ميخالكوف، المخرج السينمائي الروسي المشهور والحائز على جائزة أوسكار، إن أفضل المهرجانات الأوروبية السينمائية ماتت، كما ماتت جائزة "أوسكار" السينمائية الأميركية

وذلك لأن كلها أصبحت تفرض العديد من الشروط التي تبدو غريبة لمعظم الفنانين السينمائيين في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

وأضاف أن العالم قد تعب من الأوسكار، ويجب تغيير الأوضاع السينمائية العالمية. وهذا هو الغرض من تأسيس الأكاديمية السينمائية الأوراسية.

فلذلك اقترح ميخالكوف بأن تقدّر جائزة أكاديمية السينما الأوراسية، بصفتها مثيلة للأوسكار، التي بادر إلى تأسيسها بمليون دولار. وأوضح أن "الأوسكار لا تقدم مالا، لكن التقليد بجائزة "أوسكار" تمنحك فرصة للانتقال إلى مستوى آخر. وعائدات فيلمك الآخر ستكون أعلى بكل بساطة". جاء ذلك على لسانه في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البيلاروسية مينسك حيث تعرض مسرحية "12" لمركز المسرح والسينما الذي يترأسه.

وقال:" ستقضي جائزة الأكاديمية الأوراسية بأن تعرض الأفلام الفائزة بها في البلدان الأعضاء في الأكاديمية. وقبل ذلك يختار كل بلد عضو في الأكاديمية الأوراسية أفلاما تأتي إليه من جميع أنحاء العالم، ثم يعرضها على لجنة التحكيم الدولية التي تدرج أفضل الأفلام على القائمة القصيرة".