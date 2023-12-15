تجريد الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو من وسام "كيبيك الوطني" .. لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - جردت السلطات الكندية في محافظة كيبيك الكندية الناطقة بالفرنسية، الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو من وسام "كيبيك الوطني" من رتبة فارس في المنطقة الذي تم منحه وسام "كيبيك" عام 2002، وذلك بسبب تصريحاته المسيئة إلى النساء.



ونقلت القناة التلفزيونية عن أحد السياسيين أن : "تصريحات جيرار ديبارديو الفاضحة التي أدلى بها أمام الكاميرا صدمت المجتمع الدولي". وأضاف أن "سلوكه يلقي بظلاله على سمعة الحائزين على الوسام، ولذلك قررتُ سحبه على الفور من قائمة الحائزين على الوسام".

يذكر أن التصريحات الفاضحة أدلى بها ديبارديو في عام 2018 خلال زيارته لكوريا الشمالية بمناسبة مرور الذكرى السبعين على تأسيس الدولة. وعرضت قناة "فرانس 2" التلفزيونية الفرنسية مؤخرا تلك اللقطات. ولم تقتبس قناة "سي تي في" كلمات ديبارديو الفاضحة، مع ذلك فإنها أشارت إلى أنه "تم الإدلاء بتعليقات مهينة ومتحيزة ضد النساء، وربما ضد فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام ".