أسماء أبو اليزيد عروس نهاية 2023 .. شاهدوا جمالها بـ فستان الزفاف بحضور الأصدقاء والمشاهير!

كتب امير فتحي في السبت 16 ديسمبر 2023 12:48 صباحاً - صور بالأيض والأسود انتشرت بشكل واسع بد عقد الممثلة أسماء أبو اليزيد لعقد قرانها والاحتفال بزفافها شاركها حساب المصورة ندى فتح الله عبر إنستجرام، بعد عقد قران الممثلة المصرية اسماء أبو اليزيد، والتي دخلت القفص الذهبي الليلة مع محمد خطيب وهو مدرب لباقة بعد خطوبة استمرت حوالي 39 أسبوع.

أسماء أبو اليزيد تدخل القفص الذهبي

وظهرت خلال احدى الصور وهي تبتسم بوجه تامر فراج الذي كان من بين المشاهير الذين قامت بدعوتهم الى عيد ميلادها.

وكان محمد قد عبر لها عن حبه في منشور سابق كتب فيه ” أفضل الأشياء تحدث بشكل غير متوقع”.

أحدث أعمال أسماء أبو اليزيد

يذكر أن آخر أعمال أسماء أبو اليزيد في السينما، فيلم “الدعوة عامة” لمحمد عبد الرحمن توتا، الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

مسلسل “بطن الحوت”

يُذكر أن أسماء أبو اليزيد يعرض لها حاليا مسلسل “بطن الحوت” مع محمد فراج، باسم سمرة، عصام عمر، حسام الحسيني، يوسف عثمان، وبمشاركة سماح أنور وعبد العزيز مخيون وبسمة وآخرين، وهو من عروض شاهد الأولى ويُعرض على “شاهد”.

المسلسل مستلهم من قصة قابيل وهابيل، من خلال دراما اجتماعية معاصرة عن قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات.

6 أفلام سينمائية في رصيدها

في رصيد أسماء أبو اليزيد 6 أفلام فقط أبرزها “الممر” بطولة أحمد عز، و”موسى” بجانب كريم محمود عبدالعزيز، كما تألقت على شاشة التلفزيون وقدمت 8 مسلسلات منها “هوجان، الاختيار، الآنسة فرح”.

وفي مايو/أيار 2023 احتفلت أسماء أبو اليزيد بإعلان خطبتها من شخص لا ينتمي للوسط الفني، وهو “محمد الخطيب” ويعمل مدرب لياقة بدنية وأخصائي تغذية.

الخليج 365

الخليج 365

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