بالفيديو- أحمد سعد يعانق ويل سميث : "حبيبي ويل العالمي"

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري أحمد سعد فيديو له عبر حسابه يعانق فيه النجم الأميركي العالمي ويل سميث، وذلك من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وعلق سعد قائلاً : " حبيبي ويل العالمي " .

وشكل صعود ويل سميث على المسرح في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي ثورة في صفوف الجماهير الذين هتفوا وصفقوا ورقصوا معه على مجموعة من أشهر أغانيه، كان أبرزها "Welcome To Miami" التي غيّر ويل كلمة ميامي فيها إلى الرياض أثناء غنائها، ما أثار إعجاب الجمهور.

كما دعا ويل إبنه جايدن لمشاركته على المسرح، واستغل الفرصة ليوجه الشكر إلى الجماهير على استقبالهم له ولعائلته في السعودية وقال : "كنت أرغب في زيارة السعودية منذ أن كنت طفلاً".

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