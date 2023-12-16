يسرا وإيناس الدغيدي ونجلاء بدر تشاهدن "باب الشمس" للمخرج يسري نصرالله بـ"الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

عرضت سي سينما في مدينة الجونة اليوم الجمعة ١٥ ديسمبر، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، فيلم باب الشمس للمخرج الكبير يسري نصر الله، والمشارك في برنامج أعد خصيصا للتضامن مع صمود الشعب الفلسطيني، وإلقاء الضوء على الأفلام التي اهتمت بعرض القضية الفلسطينية.

وشهد العرض حضور عدد من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، المخرجة إيناس الدغيدي، نجلاء بدر، إنجي المقدم، رفيق علي ماهر، المنتج صفي الدين محمود، ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، والمنتج جابي خوري، المنتج صفي الدين محمود، والمذيعة بوسي شلبي.

ويقتبس يسري نصر الله رواية الكاتب اللبناني إلياس خوري الملحمية "باب الشمس"، هي قصة شعب فلسطين والنكبة، ثم التهجير من مخيمات الجليل إلى مخيمات لبنان، خمسون عاما من التاريخ والمعاناة والأمل والحب.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي شهد اليوم الجمعة عددا من الفعاليات الفنية وعروض الأفلام، بينها: عرض الفيلم الفلسطيني الأستاذ، وفيلم من عبدول إلى ليلى، فيلم تشريح سقوط، وفيلم وداعا طبرية.