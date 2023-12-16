روبي تتألق في مهرجان "ساوند ستورم" بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تألقت الفنانة روبي ضمن حفلها المقام في مهرجان "ساوند ستورم" مساء اليوم الجمعة وسط حضور جماهيري ضخم.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "بنش مارك" على "انستجرام" مقطع فيديو من كواليس فقرة "روبي" والتي ظهرت بفستان أسود أنيق أشعلت به المسرح وقامت بغناء عدد من أغانيها الشهيرة وسط تفاعل الجمهور.

وشاركها الحفل الفنان حميد الشاعري الذي قدم باقة من أشهر أغانيه منها "في سكوت زماني يفوت" والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا بين الحضور.

كما أحيا النجم عمرو دياب حفله الغنائي ضمن مهرجان "ساوند ستورم" أمس الخميس وشاركته الحفل الفنانة إليسا، والدجى الأسكتلندي كالفين هاريس، والفريق الأمريكي ميتاليكا، ومغني البوب الأفريقي ويز كيد.

ومن النجوم العالميين المشاركين في الحفل المقام مساء الجمعة 15 ديسمبر، المغني الأمريكي كريس براون ، والدي جي الهولندي مارتن جاركيس، وفريق الهيب هوب الأمريكي بلاك ايد بيز.

ويشارك فريق كايروكي، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، أحمد سعد ، حسن أبو الروس، الكويتية داليا المبارك، ومحمد رمضان، في إحياء الليلة الثالثة، المقامة مساء السبت 16 ديسمبر.

ومن نجوم موسيقى البوب والراب، يشارك في ثالث ليالي مهرجان ساوند ستورم، الدي جي الهولندي أفروجاك، وفريق موسيقى الاليكتريك السويدي سويدش هاوس مافيا.