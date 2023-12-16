"الجونة السينمائي" يدعو حضوره للوقوف 30 ثانية في صمت تضامنا مع الكوارث الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

دعا مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة والاستثنائية، حضور فعالياته من جمهور ونجوم وإعلاميين غدا السبت، للوقوف ثلاثين ثانية من الصمت في الثانية ظهرا، عند سماع دقات الجرس.

وجاء في بيانه الصحفي "عند الاستماع للجرس دع ما في يديك وانضم إلينا لنقف 30 ثانية صامتة".

تأتي دعوة مهرجان الجونة السينمائي من أجل الإحاطة بكل ما يدور من كوارث إنسانية، ويوجه المهرجان الدعوة من أجل التضامن، حيث تنطلق الأجراس في الثانية ظهرا، وقتها يتوقف الجميع عما يفعلونه، من أجل الوقوف في صمت لمدة 30 ثانية.

وحرص عدد من نجوم وصناع الفن على التواجد اليوم الجمعة ١٥ ديسمبر في البلازا، لحضور فعاليات اليوم الأول من مهرجان الجونة السينمائي بعد إعلان انطلاقه في حفل افتتاح أقيم مساء أمس الخميس ١٤ أكتوبر.

وكان من بين المتواجدين اليوم في البلازا: محمود حميدة، أحمد حاتم، المطرب أبو، المخرج عمرو سلامة، حمزة دياب، نور النبوي، مدير المهرجان الفني ماريان خوري، عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، زياد ظاظا، أمير المصري.

وأقيم حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي في البلازا، وشهد حضور: المهندس سميح ساويرس، محمود حميدة، يسرا، مروان حامد، جمال سليمان، محمد فراج، ياسمين رئيس، محمد شاهين، صبا مبارك، علا رشدي، نور النبوي، المخرج تامر محسن، جميلة عوض.