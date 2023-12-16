الحلفاوي يهنئ النادي الأهلي بعد الفوز أمام اتحاد جدة: "الف مبروك للقلعة الحمراء"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي فريق النادي الأهلي بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نادي اتحاد جدة ضمن مباراة كأس العالم للأندية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

ونشر "الحلفاوي" بوست عبر حسابه الرسمي على "X" قائلا: "ألف مبروك للقلعة الحمراء، شكرًا للجمهور العظيم، الأهلي غير يا جماعة، مهما كانت الظروف والحالة لا تأمن إن واجهك بشخصيته، هارد لك لاتحاد جدة فريق متكامل لم يحالفه الحظ، النتيجة لا تعبر بدقة عن سير المباراة".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر تغريدات عبر حسابه "تويتر" يقوم خلالها بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

وعلى الجانب الآخر يواصل "الحلفاوي" دعم القضية الفلسطينية بنشر تعليقه على الأحداث الجارية في غزة ومواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف المدنيين والأماكن الحيوية واستشهاد الآلاف ما بين الأطفال والنساء والشيوخ.

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان 2022.