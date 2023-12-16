بشرى تكشف عن إصابتها في الجونة السينمائي: مكتوبلي كل مهرجان



محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

ظهرت الفنانة بشرى مصابة في قدمها بالتواء، على السجادة الرملية لمهرجان الجونة السينمائي، أثناء استعدادها لحضور الفيلم الفلسطيني "الأستاذ" للمخرجة فرح نابلسي.

وقالت بشرى لعدسات الكاميرات التي حاولت الاطمئنان عليها: "مكتوبلي مع كل مهرجان"، في إشارة إلى إصابتها من قبل في مهرجان الجونة عقب تعرضها لحادث نتج عنه رضوض وكدمات.

وتواجد الفنان أحمد حاتم، والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي، والمذيعة بوسي شلبي، على السجادة الرملية لعرض الفيلم الفلسطيني "الأستاذ".

كما حرصت الفنانة نسرين طافش على حضور عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، والتي انطلقت فعالياتها أمس الخميس 14 ديسمبر.

وظهرت نسرين مرتدية فستانا أسود زينت ذراعيه بالكوفية الفلسطينية.

فيلم الأستاذ شارك في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة بالمملكة العربية السعودية قبل أيام، وفاز بجائزة من المهرجان، تسلمتها مخرجته.



كما تواجد نجوم وصناع الفن اليوم الجمعة ١٥ ديسمبر في البلازا، لحضور فعاليات اليوم الأول من مهرجان الجونة السينمائي بعد إعلان انطلاقه في حفل افتتاح أقيم مساء أمس الخميس ١٤ أكتوبر.

وكان من بين المتواجدين اليوم في البلازا: محمود حميدة، أحمد حاتم، المطرب أبو، المخرج عمرو سلامة، حمزة دياب، نور النبوي، مدير المهرجان الفني ماريان خوري، عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، زياد ظاظا، أمير المصري.

وعرض مهرجان الجونة السينمائي اليوم الجمعة ١٥ ديسمبر ضمن فعاليات دورته السادسة، فيلم من عبدول إلى ليلى في سي سينما ٣، في حضور مخرجته ليلى البياتي.

المهرجان يشهد العرض العالمي الأول للفيلم، الذي تدور أحداثه عن شابة فرنسية عراقية، تتعرض لحادث سير يتسبب في فقدان ذاكرتها، فتعود إلى عائلتها في جنوب فرنسا لتعيد اكتشاف هويتها، بعد لم شملها مع والدها عبدول. تواجهه ليلى بماضيه وما يرتبط منه بحرب العراق، وتقرر تعلم اللغة العربية، كي تتمكن من وضع كلمات قصائده في أغنيات تؤلف هي موسيقاها.

الفيلم من إنتاج بلجيكا، ألمانيا والسعودية، وناطق باللغة العربية الفرنسية والإنجليزية.

وأقيم حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي في البلازا، وشهد حضور: المهندس سميح ساويرس، محمود حميدة، يسرا، مروان حامد، جمال سليمان، محمد فراج، ياسمين رئيس، محمد شاهين، صبا مبارك، علا رشدي، نور النبوي، المخرج تامر محسن، جميلة عوض.