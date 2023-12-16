أزمات وخلافات وانفصال.. قصة طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شهد زواج الفنانة شيرين عبد الوهاب من الفنان حسام حبيب العديد من الأزمات والخلافات طوال فترة زواجهما وتخللها العديد من الشائعات والتصريحات المتضاربة.

واعلنا انفصالهما لأول مرة في شهر نوفمبر عام 2021 وأكدت شيرين الخبر في شهر ديسمبر من خلال بيان رسمي نشرته عبر مواقعها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وأن الانفصال تم في هدوء ولا وجود لخلافات بينهما.

لتفاجئ "شيرين" جمهورها ومتابعيها مرة أخرى بإعلان كتب كتابها على طليقها الفنان حسام حبيب من خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب وعلقت قائلة: "أعتذر لحسام وأريد أن تكون حياتي الشخصية خاصة"

مؤكدة إلى أن طليقها حسام حبيب كان ولا يزال "حب حياتها" وقالت إن "حسام" هو من عرض عليها الزواج مجددًا فوافقت.

وعلى الجانب الاخر تحدث "حسام" وأكد على حبه لـ "شيرن" وعن حزنه لما يحدث لها في الفترة الأخيرة وأنها هي من أقنعته بالعودة.

لتعود "ِشيرين" وتثير الجدل مجددًا عندما كشفت عن حلاقة شعرها في يوليو 2022 في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي وان هناك خلاف نشب بينها وبين حسام حبيب ودخولها لحالة نفسية سيئة بسببه، وقامت "شيرين" بالاعتذار لجمهورها وعن محاولتها تجميل صورة "حسام حبيب" لكنه تسبب لها في العديد من المشاكل النفسية وتدهور علاقتها مع عائلتها.

كما أدلت "شيرين" بالعديد من التصريحات التي كشفت خلالها عن ابتزاز "حسام" لها طوال فترة زواجهما إلى جانب ممارسته العنف وضربها، وفي تلك الأثناء دخلت "ِشيرين" إحدى المستشفيات للتعافي من الإدمان حيث قام شقيقها "محمد عبد الوهاب" باحتجازها.

لتعود قصة "شيرين" و"حسام حبيب" على الساحة مجددًا في نوفمبر عام 2022 بعد خروج "شيرين" من المستشفى وتعافيها من الإدمان أعلنت كتب كتابها مجددًا عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب.

وانفصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب بعد انتشار أخبار تؤكد وجود خلاف بينهما ومغادرتها المملكة العربية السعودية من دونه عقب مشاركتها في حفل "روائع السنباطي" ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وأكد الإعلامي عمرو أديب خبر الانفصال بعد زواج دام أكثر من 5 سنوات عبر برنامجه "الحكاية" وتواصله مع الفنانة شيرين عبد الوهاب للوقوف على صحة الأخبار المتداولة عن انفصالها، وأكدت له ما تم تداوله، مشيرة إلا أن الانفصال تم في إطار متحضر.