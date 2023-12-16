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طلاق السابعة مساء.. محامي شيرين عبد الوهاب يكشف كواليس انفصالها عن حسام حبيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة

كشف المحامي ياسر قنطوش، كواليس انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد ٥ سنوات من زواجهما.

قنطوش، في تصريح خاص ل"الخليج 365", قال،:". تم الطلاق بالفعل، أمس الخميس، في السابعة مساء، في جلسة عقدت. بمنزل الفنانة شيرين عبد الوهاب".

وتابع،: " الجلسة تمت بالتوافق بينها وبين الفنان حسام حبيب، ووقع الانفصال في هدوء".

ويأتي انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن الفنان حسام حبيب، بعد زواج دام ٥ سنوات، وحفل بمشاكل عديدة، و صلت إلى حد إعلان الطلاق، أكثر من مرة،. واتهامات بالتعدي عليها بالضرب ثم تراجعت واعتذرت عن تصريحاتها عنه.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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