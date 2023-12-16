حكاية دويتو حسام حبيب و شيرين عبد الوهاب قبل الطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان حسام حبيب في تصريحات سابقة لموقع "ET بالعربي" عن دويتو يجمعه بزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لدويتو "كل ما أغني" والتي لاقت نجاحًا ونسب مشاهدات مرتفعة، إلى جانب فسخ التعاقد مع إدارة أعمالها خلال إحيائها حفل جدة.

وعلق "حسام" على الدويتو قائلا: "احنا عملنا أغنية مختلفة خالص عن اللي قدمناه قبل كده وبنعمل واحدة تانية وربنا يبعد عننا الناس الوحشة، في ناس كده لما بعدت الحمد لله الحياة ظبطت وربنا دايمًا يبعدهم عننا ويكفينا شرهم ويقرب مننا الناس الحلوة".

مضيفًا: "وشيرين هي اللي خلتني عاوز اشتغل تاني وعايز أعمل أغاني جديدة وبقولها بحبك هي بتقولي بحبك أكتر بس أنا حاسس أني بحبها أكتر"، وقام بعدها بغناء مقطع من دويتو "كل ما أغني" والتي كان بمثابة الدويتو الأول لهما وحققت نجاحًا كبيرًا.

وكشف الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية" عن انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب بعد زواج دام أكثر من 5 سنوات، وتواصله مع "شيرين" التي أكدت أن انفصالها تم في هدوء وإطار متحضر.

وانفصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب بعد انتشار أخبار تؤكد وجود خلاف بينهما ومغادرتها المملكة العربية السعودية من دونه عقب مشاركتها في حفل "روائع السنباطي" ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تستعد للمشاركة مع المطرب جورج وسوف، والمطربة نجوى كرم في إحياء حفل رأس السنة في الامارات.