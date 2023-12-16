شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف عثمان ضيف شرف الحلقة الأخيرة من مسلسل "إنترفيو" مع رنا رئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان يوسف عثمان كضيف شرف خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل "إنترفيو" للفنانة رنا ئيس والمكون من 10 حلقات للعرض على منصة watch it الرقمية، حيث انتهى يوسف من تصوير مشاهده فى العمل الأسبوع الماضى

مسلسل "إنتر فيو" يسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب و محمد العمروسي وسارة نور و نور بدر و خالد جواد و مونيكا ألفونس وإخراج أحمد خالد أمين.

ويواصل يوسف عثمان تصوير مشاهده فى مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتنتظر رنا رئيس طرح فيلم "عصابة عظيمة" فى دور العرض خلال يوم 4 يناير المقبل، والفيلم بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.