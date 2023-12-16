مجاهد بن حزام: مهرجان البحر الأحمر حقق نجاحًا كبيرًا بمشاركة نجوم العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الفنان السعودي مجاهد بن حزام بمهرجان البحر الأحمر السينمائي بنسخته الثالثة التي قدمته المملكة العربية السعودية تحت شعار "قصّتك، بمهرجانك" بمدينة جدة، مؤكدًا بأن المهرجان حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الفني والتنظيمي.



وأشار الفنان مجاهد بن حزام بأن مهرجان البحر الأحمر شهد عرض أكثر من 125 فيلمًا من 77 دولة، فبذلك يعتبر المهرجان العربي الأكثر استقطابًا لعدد من النجوم العالميين من مختلف دول العالم، الذين تواجدوا على السجادة الحمراء للمهرجان.



وأوضح الفنان السعودي مجاهد بن حزام بأن مهرجان البحر الأحمر الدولي شهد في نسخته الثالثة هذا العام، مشاركة عدد هائل من الأفلام السعودية، حيث شارك أكثر من 5 أفلام سعودية، ليكون بذلك أول مهرجان دولي يضم عدد من الأفلام السعودية، ومن أبرز الأفلام السعودية في هذا الحدث فيلم «حوجن»، و«هجان»، و«مندوب الليل»، و«أحلام العصر»، و«نورة».