عمر زهران ينعى أحمد البدري برسالة مؤثرة: "مات وهو مازال حي يرزق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى الفنان عمر زهران، المخرج أحمد البدري الذي رحل عن عالمنا بعد بتر قدمه ودخوله في غيبوبة لأيام أدت لوفاته بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عامًا.

ونشر "زهران" بوست عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" واستعاد خلاله ذكرياته مع المخرج الراحل وعن معاناته السنوات الماضية بسبب قلة العمل وعدم مشاركته بأي أعمال فنية.

ونعاه قائلا: "رحم الله المخرج الجميل أحمد البدري، مش عارف إذا كان كلامي هيتفهم صح ولا الكلمات لن تسعفني في شرح وتوضيح ما بداخلي تجاه المخرج الجميل الخلوق أحمد البدري".

واستكمل: "أحمد كان محب للحياة بشكل كبير، وكان مقبل عليها وبيستمتع بكل لحظات وتفاصيل حياته، لكن واه من لكن زي ما بيقولوا لما ادارت الحياة ظهرها له كمخرج ولم يعد يعمل وفقًا لقوانين الحياة وقسوة المهنة التي ينتمي إليها".

مضيفًا: "مات أحمد وهو مازال حي يرزق، نعم صدقوني في المهنة بتاعتنا في ناس بتموت وهي عايشة وده نوع من الموت صعب جدًا جدًا".

وتابع: "هاجمت الأمراض المخرج الصديق أحمد البدري وأصبحت الأمراض بديلًا للأضواء، وصادق الوجع والعزلة والوحدة ولم نعد نسمع شيئًا عن أعماله بقدر ما أصبحنا نتابع أخبار أوجاعه، خبر موته ليس جديد هو فقط رحل جسده المتعب والمنهك ولعل في رحيله له خيرًا عند أرحم الراحمين، ويارب يعوضه عن صبره خيرًا ويجعله في ميزان حسناته".

أحمد البدري هو مخرج مصري التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل عام 1977، وتخرج بعدها من المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1985، وشارك ببداياته كممثل بعدد من الأعمال منها "صيام صيام" و"ليلة القبض على فاطمة"، قبل أن يقرر مشاركته كمساعد مخرج.

قبل أن يخوض تجربة اﻹخراج منفرداً لأول مرة من خلال فيلم "غاوي حب" عام 2005، ثم فيلم "لخمة راس" في العام التالي، لتتوالى أعماله بعد ذلك، والتي من أبرزها "عمر وسلمى 2، غش الزوجية".