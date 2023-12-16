شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالاً بعيد ميلاده.. أبرز عروض مسرحية قدمها سامح حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر الفنان سامح حسين بعيد ميلاده، ويعتبر حسين من أبرز الفنانين الكوميديين علي الساحة الفنية، وقد ولد بحي شبرا وتخرج من كلية الحقوق ثم بعد ذلك التحق بكلية الأداب قسم المسرح وذلك بسبب عشقه للمسرح والفن، كما التحق بعد ذلك بورشة مركز الإبداع الفني بقيادة المخرج الكبير خالد جلال، وانطلق حسين في الأعمال المسرحية وكذلك التلفزيونية والسينمائية، ورغم شهرته في السينما والتلفزيون إلا أنه لوقتنا هذا مازال يقدم المسرح بسبب حبه الشديد له .

ومن أبرز المسرحيات الذي قدمها حسين وتعد أخر مسرحياته هي " حلم جميل " والذي قدمها علي المسرح العائم ، وكانت تدور أحداث مسرحية «حلم جميل» حول شاب صعلوك يجول في الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، وتتوالى الأحداث.

«حلم جميل» من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ناجح نعيم، طارق راغب، دراماتورج طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، إستعراضات ضياء شفيق، إضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.

وقدم كذلك سامح حسين مسرحية " المتفائل والتي تعد من أنجح عروضه المسرحية في مسرح الدولة ، حيث قدمها علي المسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح ، وكانت تدور أحداثها حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي ، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام .

وقدم كذلك مسرحية " أقفش متحرش " علي مسرح نجيب الريحاني ، من إخراج المخرج الكبير عصام السيد ،، وتدور فكرتها حول عدد من الظواهر الإجتماعية المرفوضة لتقويمها وتوعية الجمهور بتأثيرها السلبي على المجتمع، مع الحرص على تقديمها في إطار من الكوميديا الجذابة، والمسرحية من بطولة سامح حسين ، آيتن عامر ، انجي علي ، أسامة فوزي ، أحمد سعد ، أحمد عبد الهادي ، رشا مجدي ، ميدرونا سليم ، محمد نصر ، ياسمين سمير ، ايمان غنيم ، محمد ثروت اخراج عصام السيد

ولعل من أبرز مسرحياته كذلك " أنا الرئيس " والتي قدمت علي مسرح العائم ، وهي مسرحية كوميدية استعراضية غنائية من إنتاج البيت الفني للمسرح في عام 2015، استمر عرضها لأكثر من 300 ليلة عرض؛ وهي مأخوذة عن مسرحية الكاتب يوسف عوف المأخوذة عن قصة الأديب نيقولاي غوغول «المفتش العام». أعدها وأخرجها محسن رزق أشعار : خالد الشيباني وألحان وائل عقيد ، والعرض من بطولة سامح حسين ، حنان مطاوع ، نادية شكري ، فتحي سعد ، أيمن إسماعيل اشعار خالد الشيباني .

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