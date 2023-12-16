حميد الشاعري يشعل حفل "ساوند ستورم" ضمن "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - أشعل الفنان حميد الشاعري حفله الغنائي مساء اليوم الجمعة ضمن مهرجان "ساوند ستورم" المقام في الرياض بالفترة من 14- 16 ديسمبر الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "بنش مارك" على "انستجرام" مقطع فيديو لحميد وهو يغني عدد من أغانيه الشهيرة منها "في سكوت زماني يفوت" وسط تفاعل الجمهور.

وتقام حفلات المهرجان على 8 مسارح، بمشاركة 200 فنان وفرقة موسيقية، من أبرز نجوم الموسيقى والغناء في العالم، ومنهم كريس براون، وديفيد جوتيه، وكالفن هاريس.

النجم عمرو دياب، دخل قوائم نجوم أول ليالي المهرجان، والتي تضم المطربة اللبنانية إليسا، والدي جي الأسكتلندي كالفين هاريس، والفريق الأمريكي ميتاليكا، ومغني البوب الأفريقي ويز كيد، ويقام الحفل يوم الخميس 14 ديسمبر.

وتشهد ثاني ليالي المهرجان، أكبر حضور لنجوم الأغنية المصرية، وهم روبي، حكيم، حميد الشاعري، رامي صبري، ومحمود العسيلي.

ومن النجوم العالميين المشاركين في الحفل المقام مساء الجمعة 15 ديسمبر، المغني الأمريكي كريس براون ، والدي جي الهولندي مارتن جاركيس، وفريق الهيب هوب الأمريكي بلاك ايد بيز.

ويشارك فريق كايروكي، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، أحمد سعد ، حسن أبو الروس، الكويتية داليا المبارك، ومحمد رمضان، في إحياء الليلة الثالثة، المقامة مساء السبت 16 ديسمبر.

ومن نجوم موسيقى البوب والراب، يشارك في ثالث ليالي مهرجان ساوند ستورم، الدي جي الهولندي أفروجاك، وفريق موسيقى الاليكتريك السويدي سويدش هاوس مافيا.