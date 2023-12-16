عمرو أديب يكشف كواليس انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي عمرو أديب، خبر انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد زواج دام أكثر من خمسة سنوات.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إنه تواصل مع شيرين عبد الوهاب للوقوف على صحة الاخبار المتداولة عن انفصالها، وأكدت له ما تم تداولة، مشيرة إلى أن الانفصال تم في إطار متحضر.

وأشار أديب، إلى أن شيرين عبد الوهاب ميجا ستار وزواجها من الفنان حسام حبيب شهد العديد من الأزمات والخلافات، لافتًا إلى أن شيرين كانت متواجدة في السعودية لإجراء حوار ضمن بودكاست يقدمه أديب وروت له عن الأزمات التي مرت بها والتي قادت إلى إنهاء زواجها بالطلاق.