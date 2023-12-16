شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الحجر ومنار حسني في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة المصرية بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير كل من المخرج الكبير خالد الحجر والمونتيرة منار حسنى، وتضم تلك المسابقة، والمهرجان في دورته المقبلة يرفع شعار "السينما سلاحنا"، كما يقدم المخرج خالد الحجر ورشة تحت عنوان "الإخراج السينمائي" بالإضافة لورشة أخري تقدمها المخرجة جيهان إسماعيل.

من الأفلام المشاركة في مسابقة سينما الشباب: فيلم "فقه أمي" للمخرج عمر عز، فيلم "كل أسبوعين" للمخرجة آية الحسيني، فيلم "مجهول" للمخرج أكرم هشام شعراوي، وفيلم "elghteen year"، محمد ببدير حسن، وفيلم "it,s not you" للمخرج شادي نور فهمي، My toy للمخرج مازن حاج قاسم، وفيلم "آخر الوعود" للمخرج علي عبد الستار، وفيلم "بخاف تنساني" للمخرجة أمنية سويدان.

أما المسابقة الوثائقية فيشارك فيها 8 أفلام :Gaddafi s birthday cake للمخرج ناهد نصر، 32 abo el mahasiem el shazly للمخرجة زيادي، الطيور غادرت بيروت للمخرج خليل درفيس زعرور من لبنان، سينما مسرة للمخرجة ستيفانيا أمين ، 1200 steps للمخرجة نيرة عبد الشافي ، مش منكوشة للمخرجة أميرة صلاح أحمد ، A DREAM IN THE CITY OF LEIPZIG للمخرج احمد طارق أبودينا، DELIVERANCE A

وجدير بالذكر أن فيلم "عيسى" للمخرج مراد مصطفى سيفتتح المهرجان كعرض اول فى مصر ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير الدورة الخامسة والتى ستقام فى الفترة من 17 - 20 ديسمبر2023 ، وهذا الفيلم قد حاز على جائزتين فى مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الماضية ، ثم شارك الفيلم فى حوالى 70 مهرجانا سينمائىا وحاز على اكثر من 20 جائزة دولية حتى الآن.WOMAN S REVOLT للمخرج زياد حجاج .