بالفيديو- كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها على طريقة ابنها فارس

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية كندة حنا متابعيها، مقطع فيديو من احتفالها بعيد ميلادها الـ39، الذي يصادف اليوم في 16 كانون الأول/ديسمبر.
ونشرت كندة مقطع فيديو على حسابها الشخصي، وثق أجواء الاحتفال بعيد ميلادها على طريقة ابنها فارس.
وظهر فارس في مقطع الفيديو وهو يغني لوالدته أغنية عيد الميلاد، ويحمل "الشمعة" التي أطفأتها كندة.
ووجهت كندة خلال الفيديو، بعض الكلمات لابنها فارس، والتي عبرت فيها عن حبها العميق له، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "فروسة حبيبي وكتاكيت قلبي أجمل هدية من رب العالمين، الله يحميكن يا عمري".
وأضافت كندة متمنية أن يحمي الله اطفال العالم، وتنتهي الحروب، ويعم السلام في كل مكان ينتشر فيه الوجع والقهر، وقالت: "يارب احمي اطفالنا بكل العالم وتخلص الحروب وتفرج على اطفال سورية وفلسطين وكل محل في وجع وقهر ودم".
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