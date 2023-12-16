صور رومانسية تؤكد وجود علاقة حب بين أوليفيا رودريغو وهذا الممثل

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الكاميرات صوراً للمغنية الأميركية أوليفيا رودريغو مع الممثل البريطاني لويس باتريدج.

وأكدت هذه الصور وجود علاقة حب بين أوليفيا ولويس، بعد أن كانت انتشرت أخبار عن علاقتهما في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وظهرت صاحبة أغنية "Vampire" البالغة من العمر 20 عاماً في الصور، مع بطل فيلم "Enila Hilmes"، وهما يقبلان بعضهما البعض، خلال نزهة مليئة بالرومانسية في مدينة نيويورك، يوم الأربعاء الماضي.

كما ظهرت أوليفيا ولويس في الصور وهما يرتديان معاطف، وينتعلان أحذية جلدية بنية اللون، أثناء قضائهما وقتاً في مدينة نيويورك الباردة، وتوقفا أمام محطة وقود، لتزويد السيارة بالوقود، وتبادلا القبل، بحسب ما ذكرت مجلة "بيبول".



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