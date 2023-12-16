بالفيديو- نادين نسيب نجيم توجه رسالة لابنها بكلمات مؤثرة.. وهذا ما قالته!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها، مقطع فيديو لابنها جيوفاني، عبرت فيه عن حبها الكبير له، وطلبت من الله أن تبقى قادرة على العطاء لتقدم له كل شيء.
وضم مقطع الفيديو مجموعة صور لها ولابنها ولابنتها هافين، وأرفقته بتعليق عبرت فيه عن حبها لابنها بكلمات مؤثرة.
وكتبت نادين قائلة: "إلى ابني... ربي يحميك ويخليك ويعطيني الصحة حتى كبرك وشوفك أحلي شب وافرح فيك عريس وشوف ولادك".
وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، الذين تمنوا من الله أن يحفظ نادين وعائلتها، كما أعربوا عن إعجابهم بجمالها وجمال ابنيها، وتمنوا لهم حياة مليئة بالسعادة والخير.
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