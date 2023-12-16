شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح العربي ببغداد يفتتح دورته بعرض "مترو غزة" من مخيم جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الفنان الكبير غنام غنام فى انفراد لـ"الخليج 365" بأن مهرجان المسرح العربي سيفتتح دورته الـ 14 في بغداد بعرض "مترو غزة" من مخيم جنين، ويقدم كتحية لفلسطين وشعبها المناضل، وسيعرض في اليوم الأول بعد الافتتاح وستكون هناك ندوة عن " المسرح وثقافة المقاومة " ونماذج من الفرق الفلسطينية الذين سيتحدثون عن تجاربهم النضالية في المسرح لخلق وعي لدي المسرحيين ولدي كل من يحضر ويتابع الندوة.

عرض " مترو غزة " هو حالة تواصل مع قطاع غزة، ليكون المسرح هو الجسر بين مكانين فصلهما الاحتلال والسياسة، ويبدأ العرض المسرحي " مترو غزة " بحلم فتاة كانت نائمة على مقاعد تشبه مقاعد القطار أخذها المترو من جنين إلى غزة لتبدأ من هناك أحداث المسرحية، والعرض يقدمه مسرح الحرية في مخيم جنين عن قصص واحاديث افتراضية لركاب رحلة على متن مترو خيالي في منطقة وهمية تحت الارض بقطاع غزة، والتي ستكون المادة الاساسية لمسرحية "مترو غزة".

عرض " مترو غزة " إخراج الفرنسي هيرفي لواشمول، واستوحيت قصته من عمل تركيبي متعدد الوسائط للفنان الفلسطيني محمد أبو سلّ ليطرح من خلاله حلولاً لحركة النقل في قطاع غزة بفلسطين ، والعمل يشارك فيه فريق فني متميز، من طاقم الممثلين؛ فداء زيدان، خولة ابراهيم، جريس ابو جابر، واحمد طوباسي، إلى جانب الطاقم التقني والإداري في مسرح الحرية.

مهرجان المسرح العربي ببغداد يشارك في مؤتمره الفكري 136 مسرحي وباحث أكاديمي، ويصدر حوالي 20 كتابا عن المسرح العراقي، ويكريم 36 فائز في المسابقات المختلفة بالمهرجان ، ويحضره حوالي 600 مسرحي من كل الدول العربية، وهناك 20 عرضا مسرحيا منها 13 عرضا تتنافس علي جائزة الشيخ القاسمي .



العرض المسرحي مترو غزة