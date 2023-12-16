بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ يتعرضان للانتقادات بسبب علاقتهما "المخيبة للآمال"

ميرنا وليد - بيروت - تعرض فيلم "النداء الأخير إلى إسطنبول" الذي جمع الممثلين التركيين بيرين سات، وكيفانش تاتليتوغ، لانتقادات سلبية بسبب أداء الممثلين، وقصة العمل.



وواجه الفيلم هذه الانتقادات بعد قرابة 15 عاماً على عرض مسلسلهما الشهير "العشق الممنوع"، إذ كان هذا الفيلم مخيباً لآمال الجمهور الذي كان موتقعاً عودة الثنائي بشكل قوي وبقصة لافتة للانتباه.

وأشارت الانتقادات إلى أن الفيلم كان باهتاً، وقصته مكررة، كما أن أداء الممثلين وصف بالسيئ والممل، والانسجام بين الممثلين قد غاب عنهما في المشاهد الرومانسية التي جمعتهما.

يذكر أن مسلسل "العشق الممنوع"، الذي دار حول قصة حب قوية بين سمر (بيرين)، ومهند (كيفانش)، اشتهر بسبب الانسجام والعلاقة القوية بين الممثلين.

ويشار إلى أن فيلم "النداء الأخير إلى غسطنبول" كان قد عرض في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، على منصة "نتفليكس"، والذي تدور أحداثه حول سيرين (بيرين) مصممة مجوهرات متزوجة تلتقي صدفة في مطار نيويورك بشاب متزوج يدعى محمد، وتفقد سيرين حقيبتها في المطار، فيقرر الأخير مساعدتها للعثور عليها.