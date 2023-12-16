إليسا تحقق انتصاراً قضائياً في قضيتها ضد "وتري"

ميرنا وليد - بيروت - أصدر القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الأمور المستعجلة في المتن رالف كركبي، قراراً اليوم، يقضي برد الإعتراض المقدم من شركة "وتري أوف شور ش.

م.ل."، وعليه تكون الفنانة اللبنانية إليسا قد ربحت القضية.

وأكد القاضي على قراره السابق المنتهي بتاريخ 13/6/2023، الذي يعتبر أن شركة "وتري أوف شور" لم تعد الموزع الحصري لـ إليسا، ومنع الشركة من الولوج إلى قنواتها، وتقاضس أية عائدات عن أغنيتي "من أول دقيقة" و"أنا وبس"، كما الزم الشركة بتسليم الحسابات العائدة لإليسا وكلمات المرور كافة.

بناءً على قرار القاضي، فقدت شركة وتري صفة الموزع الحصري، كما حرر القرار إليسا من تحكم الشركة بتوزيع أغانيها، إذ كانت قد أوقفت أغنية "العقد" للفنانة اللبنانية على "يوتيوب".

يذكر أن إليسا كانت قد تقدمت بدعوى بواسطة وكيلها مارك حبقة، ضد الشركة، وذلك لعدم أحقيتها بتوزيع الألبوم العائد لها، منذ حوالي السنة.