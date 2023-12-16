حسام حبيب بأول تعليق على انفصاله عن شيرين عبد الوهاب

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الحياة الخاصة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب جدلا كبيرا بين الجمهور، وبعد خبر انفصالهما رسميا، نقلت وسائل إعلام رد من حسام حبيب على هذا الأمر، قائلا:"معرفشي حاجة".



وكانت قد انفصلت شيرين عبد الوهاب رسمياً عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد زواج دام أكثر من خمسة سنوات.

وبحسب المعلومات فإن السبب الرئيسي للطلاق كان الخلاف الذي وقع بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في العاصمة السعودية الرياض، اذ انهما تواجدا مؤخرا من أجل حفل غنائي لشيرين.