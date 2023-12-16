ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الحياة الخاصة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب جدلا كبيرا بين الجمهور، وبعد خبر انفصالهما رسميا، نقلت وسائل إعلام رد من حسام حبيب على هذا الأمر، قائلا:"معرفشي حاجة".
وكانت قد انفصلت شيرين عبد الوهاب رسمياً عن زوجها الفنان حسام حبيب، بعد زواج دام أكثر من خمسة سنوات.
وبحسب المعلومات فإن السبب الرئيسي للطلاق كان الخلاف الذي وقع بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في العاصمة السعودية الرياض، اذ انهما تواجدا مؤخرا من أجل حفل غنائي لشيرين.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام حبيب بأول تعليق على انفصاله عن شيرين عبد الوهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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