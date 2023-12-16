بالصور- تايلور سويفت تحتفل بعيد ميلادها.. ولهذا السبب حبيبها ترافيس كيلسي لم يحضر الحفل

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت المغنية العالمية تايلور سويفت، يوم الأربعاء الماضي، بعيد ميلادها الـ34، بحفل حضره عدد من الأصدقاء والمشاهير، في مدينة نيويورك.



ونشرت تايلور عبر حسابها الرسمي، صوراً للحفل الذي أقامته بهذه المناسبة.

وظهرت سويفت بالصور إلى جانب أنتوني بروفسكي وغرايسي أبرامز وزوي كرافيتز وغيرهم من المشاهير.

وأرفقت تايلور الصور بتعليق، شكرت فيه كل من حضر عيد ميلادها وتمنى لها أمنيات جميلة، وقالت تايلور في تعليقها: "لا أستطيع أن أصدق أن هذا العام قد حصل... شكراً لكم على كل أمنياتكم الجميلة لي بهذا اليوم".

وحضر حفل عيد ميلاد تايلور سويفت عدد من المشاهير، من بينهم: جيجي حديد، وبليك ليفلي، وجاك أنتونوف، وإستي هايم، وزوي كرافيتز وغيرهم من المشاهير.

وبحسب مجلة "بيبول"، لم يكن صديق تايلور، ترافيس كيلسي حاضراً في حفل عيد ميلادها، إذ أكدت المجلة نفسها، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن لاعب كرة القدم سكيون في مدينة كانساس سيتي لإجراء تدريبات إلزامية مع فريقه.

كما لفتت مجلة "بيبول"، إلى أن صديقة تايلور المقربة، المغنية العالمية سيلينا غوميز، لم تكن من بين الحضور في حفل تايلور.

