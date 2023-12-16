“بدون مشاكل”.. شيرين عبد الوهاب تعلن طلاقها رسمياً من حسام حبيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب تفاصيل طلاقها من الفنان حسام حبيب بعد زواج أكثر من خمس سنوات، مشيرة إلى أن الطلاق تم بهدوء وبرضاء الطرفين، طلاق حضاري وبدون مشاكل.

وأكد الإعلامي عمر أديب في برنامجه “الحكاية” الذي يقدمه على قناة mbc مصر، أنه اتصل هاتفياً بشيرين حيث أكدت له أن الطلاق تم بشكل رسمي وبهدوء وبرضاء الطرفين، طلاق حضاري وبدون مشاكل وأنها كويسة وهو كويس، لكنها اتخذت القرار بعد حاجات كتير.

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب تزوّجت من حسام حبيب في شهر نيسان (أبريل) من العام 2018، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين، فيما نشبت العديد من الخلافات بينهما خلال فترة زواجهما.

وكانت شيرين قد انفصلت في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2021، رسمياً عن حسام حبيب، وأكدت صحة الخبر في شهر كانون الأول (ديسمبر) من نفس العام، من خلال بيان رسمي نشرته حينها عبر موقع إكس تويتر سابقًا، مشيرة إلى أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق.

وبعد سلسلة خلافات واتهامات وجهتها شيرين لحسام حينها بعد طلاقها منه في المرة الأولى، عاد الثنائي مجددًا وعقدا قرانهما في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2022 بعد خروج شيرين من المستشفى للتعافي من الإدمان حيث احتجزها شقيقها محمد عبد الوهاب، بالإجبار لعلاجها من الإدمان ووقف حينها حسام بجانبها، وعادا لبعضهما، ليفاجئ الثنائي الجمهور بطلاقهما اليوم، للمرة الثانية، بشكل رسمي.