عمرو دياب يفاجئ محبّيه بألبومه الجديد: “مكانك” قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان المصري عمرو دياب جمهوره بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” كشف من خلاله عن اقتراب موعد طرح ألبومه الجديد والذي يحمل اسم “مكانك”، وذلك بالتزامن مع حلول العام ٢٠٢٤.

ويعود “الهضبة” من خلال هذا الألبوم الى طرح الألبومات الكاملة مجدداً منذ آخر ألبوماته “يا أنا يا لأ”، والذي أصدره عام ٢٠٢١.

ويحتوي الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطوراً كبيراً في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة “الهضبة” الذي يُعدّ رائد التجديد الموسيقي في الوطن العربي.

وطرح دياب برومو دعائياً للألبوم عبر كل حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله بلوك جديد نال إعجاب جمهوره.

وجاء إعلان عمرو دياب عن طرح الألبوم بالتزامن مع إحيائه حفلاً كبيراً في “مهرجان ميدل بيست الرياض” مساء أمس (الخميس)، على مسرح ساوند ستورم، قدّم خلاله مجموعة من أغنياته بشكل موسيقي جديد بالتعاون مع أشهر منسّقي الموسيقى العالميين.

يُذكر أن عمرو دياب تصدّر للعام الخامس على التوالي قائمة الفنانين العرب الأكثر استماعاً عبر تطبيق “أنغامي” للموسيقى.