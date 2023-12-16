درّة تكشف بالصور عن أمنيتها قبل بداية العام الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة درّة عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور كشفت من خلالها عن أمنيتها قبل حلول العام الجديد.

وظهرت درة في الصور وقد اعتمدت إطلالة حقبة الستينيات والسبعينيات، وعلّقت عليها قائلةً: “كنت أتمنى أن أعيش في فترة الستينات والسبعينات التي كلها بساطة وبهجة وإبداع في كل شيء”.

يُذكر أن درّة تستعد حالياً للعرض المسرحي “عروسة من جهة إلكترونية”، الذي تشارك في بطولته مع الفنانين: أحمد عيد ومحمد ثروت وبدرية طلبة، ويُقدّم ضمن فعاليات “موسم الرياض” في الفترة من 18 إلى 22 كانون الأول (ديسمبر).

وتبدأ أحداث العمل المسرحي حين تختار إحدى الشركات الكبرى لتصنيع الأجهزة الإلكترونية فني التبريد “حسن” لإجراء تجربة زواج من “حنان”، امرأة إلكترونية لشهر واحد فقط مقابل أجر مادي كبير، وعندما ينتهي الشهر تصر الشركة على استرداد “حنان”، ولكن يكتشف “حسن” أنه وقع في حبها ليفعل المستحيل من أجل استعادتها، وخاصة بعد أن يعرف أنها هي أيضاً أحبّته.