هكذا تفوق حسن الرداد على نجوم العالم في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع الفنان حسن الرداد أن يتفوّق على عدد من النجوم المصريين والعالميين في دور العرض السعودية بفيلمه الجديد “بلوموندو” الذي حقق إيرادات عالية في شباك التذاكر بالمملكة العربية السعودية، حيث احتل المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية.

وتفوّق فيلم “بلوموندو” على الفيلم الأجنبي “نابليون”، والفيلم المصري “شماريخ”، الذي يلعب بطولته الفنانان آسر ياسين وأمينة خليل، حيث كسرت إيراداته حاجز الـ 70 مليون جنيه بعد أسابيع من عرضه.

ويُشارك حسن الرداد في بطولة فيلم “بلوموندو” عدد من الفنانين، بينهم: هاجر أحمد، محمد رضوان، رحاب الجمل، إنجي وجدان…، وهو من تأليف حازم ويفي وإخراج ياسر سامي، وتدور أحداثه حول شاب في الثلاثين من عمره يُطلق عليه لقب “بلوموندو”، يستغل سفر زوجته للولادة، ويقرر تنظيم حفل صغير في منزل صديقه، لكن سرعان ما يزداد عدد الحاضرين ويخرج الأمر عن نطاق السيطرة.

يُذكر أن فيلم “بلوموندو” حقق أيضاً إيرادات عالية في مصر منذ عرضه قبل أسبوعين، وأعلن الرداد حينذاك عن عدم إقامة عروض خاصة للفيلم بسبب أحداث غزة.