بعد عودتها للتمثيل.. حلا شيحا تشارك هذا النجم بطولة مسلسله في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انتهاء أزمة الفنانة حلا شيحة مع نقابة المهن التمثيلية عقب تقديمها اعتذاراً للدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وأيضاً لزملائها الفنانين على تصريحاتها ضد الفن في الفترة الأخيرة، تعاقدت حلا رسمياً على البطولة النسائية في مسلسل “إمبراطورية ميم” بطولة الفنان خالد النبوي، تمهيداً لعرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

وحدّدت الشركة المنتجة للمسلسل بداية شهر كانون الثاني (يناير) المقبل لدخول خالد النبوي وحلا شيحة إلى البلاتوهات لتصوير أول مشاهد المسلسل للحاق بالعرض في موسم رمضان المقبل.

وكانت حلا شيحة قد عقدت جلسة مع الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، يوم الثلاثاء الماضي، قدّمت خلالها اعتذاراً لجميع فناني مصر على ما بدر منها، وذلك حسب بيان أصدرته نقابة المهن التمثيلية، وجاء فيه: التقت الفنانة حلا شيحة اليوم الثلاثاء؛ بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ داخل مقر النقابة؛ حيث وجّهت إليه الشكر على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين”… مؤكدةً أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقية لكل فناني مصر.