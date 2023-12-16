كريم فهمي يغمره الفرح ولحظات احتفال في حياته .. لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - بعد فوز النادي الأهلي على اتحاد جدة السعودي بثلاث أهداف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة، احتفل الممثل المصري كريم فهمي بالأمر حيث نشر صوراً مع زوجته دانيا البناوي على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي خلال مشاهداتهما للمباراة وكتب تعليقاً ورد فيه:"مبروك الأهلي ، مبروك الاهلويه ، مبروك مصر و المصريين بكل انتمائتهم زمالك ،اسماعيلى، اتحاد ،مصري و كل الأندية".



وأضاف:"انا فخور اني بنتمي للبلد ديه و للنادي ده و هارد لك لجمهور اتحاد جدة و شكرا السعوديه والشعب الجميل لحسن الاستضافة، مصر ام الدنيا".