خاص – إياد أبو الشامات : " أنا زلمي دقة قديمة "

ميرنا وليد - بيروت - يزن خضور

كشف الممثل السوري إياد أبو الشامات سبب قلة تواجده ونشاطه على السوشال ميديا مبيناً أنه لم يبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي إلا في السنوات الثلاثة الأخيرة.



وأوضح أبو الشامات في حديث خاص مع موقع "الفن" أنه يدرك أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للفنان والتواصل مع الجمهور، إلا أنه يعتبر نفسه "زلمة دقة قديمة" ومازال يؤمن بأن عمل الفنان هو الذي يتحدث عنه.

وأشار إلى أنه لا يرى الفائدة الكبيرة في مشاركة صوره الشخصية وأخباره بشكل مفرط على المنصات الاجتماعية فقط ليكسب تفاعل ومشاهدات.

وعبّر أبو الشامات عن قناعته بأنه يفضل استغلال وقته في العمل على مشاريعه الفنية ككاتب، أو حتى قضاء وقت ممتع مع عائلته وأصدقائه. وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تشهد الكثير من الحالات التي ينتهي بها الأمر إلى إثارة الجدل والمشاكل، وهو ما يفضل تجنبه.